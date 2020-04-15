Niğde'de cezaevlerinden tahliyeler başladı

NİĞDE'de infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nden tahliyeler başladı. Tahliye edilen hükümlülere, bindirildikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralı uygulandı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Niğde 'de tahliyeler başladı. Kent merkezindeki eski Adana yolu üzerinde bulunan cezaevlerinden polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Tahliye edilen yaklaşık 2 bin kişi otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Hükümlülerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske taktıkları görüldü.