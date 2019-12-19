Haberler » Güncel » Niğde'de CHP yönetimine tabutlu protesto - Haber

Niğde'de CHP yönetimine tabutlu protesto

NİĞDE'de merkez ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini öne süren 4 kişilik bir grup, ilçe teşkilatını tabutla protesto etti.

19.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:44 Niğde'de CHP yönetimine tabutlu protesto

NİĞDE'de merkez ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini öne süren 4 kişilik bir grup, ilçe teşkilatını tabutla protesto etti. CHP İl Başkanı Erhan Adem, protestocuların CHP üyesi olmadığını amaçlarının partiye karşı provokasyon olduğunu söyledi.

Kentte pazar günü gerçekleştirilecek merkez ilçe kongresi öncesi bir araya gelen ve CHP'nin eski üyeleri olduğunu iddia eden Fazlı Gürbüz ile 3 arkadaşı yaptırdıkları tabutu taşımaya başladı. Bir süre sonra tabutun önünde açıklama yapan Gürbüz, il ve ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini savundu. Gürbüz, "Yönetim yaşlı. Sosyal medyada yüzlerce kişi 'artık çekilin' demelerine rağmen yine aynı kişiler delegelerin karşısına çıktı. Kendi elleriyle, ekiplerini delege yazan yönetimi genel merkeze de bildirdik. Mevcut ilçe başkanı Kamil Davarcı, adaylığını açıklıyor. CHP, Niğde'de bitmiştir, öldürmüşlerdir. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

İL BAŞKANI: PROVOKASYON

Tabutlu protesto sonrası açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, protestocuların CHP üyesi olmadığını, partide hiçbir desteği ve çalışması olmadığını söyledi. Adem, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partilerimizi uyardığı gibi Niğde'de provokasyon başladı. Parti üyesi olmayan şahıslar, pazar günü olacak ilçe kongremizi provoke etmek için eylem yapmışlar. Bu şahıslar partimizi kavgacı göstermek için provokasyona başladı. Tüm illerimizi uyarıyorum. Kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Arkalarında kim varsa çıkaracağız" diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14   DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haber
18:14   Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi - Haber
18:13   Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı - Haber
18:12   Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Haber
18:07   Erzincan Motosiklet Kulübü 7. yaşını kutladı - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:15:11