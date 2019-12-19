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Niğde'de chp yönetimine tabutlu protesto

Niğde'de CHP yönetimine tabutlu protestoNiğde'de merkez ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini öne süren 4 kişilik bir grup, ilçe teşkilatını tabutla protesto etti.

19.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:29
'de CHP yönetimine tabutlu protesto
Niğde'de merkez ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini öne süren 4 kişilik bir grup, ilçe teşkilatını tabutla protesto etti. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, protestocuların CHP üyesi olmadığını amaçlarının partiye karşı provokasyon olduğunu söyledi.
Kentte pazar günü gerçekleştirilecek merkez ilçe kongresi öncesi bir araya gelen ve CHP'nin eski üyeleri olduğunu iddia eden Fazlı Gürbüz ile 3 arkadaşı yaptırdıkları tabutu taşımaya başladı. Bir süre sonra tabutun önünde açıklama yapan Gürbüz, il ve ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini savundu. Gürbüz, "Yönetim yaşlı. Sosyal medyada yüzlerce kişi 'artık çekilin' demelerine rağmen yine aynı kişiler delegelerin karşısına çıktı. Kendi elleriyle, ekiplerini delege yazan yönetimi genel merkeze de bildirdik. Mevcut ilçe başkanı Kamil Davarcı, adaylığını açıklıyor. CHP, Niğde'de bitmiştir, öldürmüşlerdir. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
İL BAŞKANI: PROVOKASYON
Tabutlu protesto sonrası açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, protestocuların CHP üyesi olmadığını, partide hiçbir desteği ve çalışması olmadığını söyledi. Adem, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partilerimizi uyardığı gibi Niğde'de provokasyon başladı. Parti üyesi olmayan şahıslar, pazar günü olacak ilçe kongremizi provoke etmek için eylem yapmışlar. Bu şahıslar partimizi kavgacı göstermek için provokasyona başladı. Tüm illerimizi uyarıyorum. Kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Arkalarında kim varsa çıkaracağız" diye konuştu.
Niğde'de chp yönetimine tabutlu protesto

Cumhuriyet Halk Partisi, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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