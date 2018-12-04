Niğde
'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı (EK)
1)OLAYIN DETAYLARINI ANLATTI
Demirkazık Dağevi'ne gelen dağcı Hilal İşcan, burada Çamardı
Kaymakamı Emrah
Akduman ile görüşerek olayın detaylarını kurtarma ekiplerine anlattı. İşcan, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
UMUDUMUZU KORUYORUZ
Çığ altına kalan Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç, ise hala umutlu olduklarını söyledi. Karakoç, Allahtan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah ölü yaralı neyse umudumuzu koruyoruz. Kemal, dağcılığı seviyordu. 2-3 yıldır gidiyordu. Çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya
'dan geldik. Babamla amcamla beklemeye devam ediyoruz dedi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Niğde'nin Çamardı ilçesinde çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına bölgede kar yağışının başlaması ve yoğun sis nedeniyle ara verildiği öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri, Demirkazık Dağevi'ne döndü.
Emrah,Çamardı,Niğde
04 Aralık 2018 Salı 17:55