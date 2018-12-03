Niğde'de Çığ Altında Kaybolan 2 Dağcıdan Hilal Kurtarıldı (Ek)

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25

AKUT NİĞDE İL TEMSİLCİSİ NEDİM URCAN, 'KAZAZEDENİN EKİPMANLARINDAN BAZILARINI BULDUK'AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç'un ekipmanlarından bazılarına ulaştıklarını söyledi. Çığın dere yatağında meydana geldiğini belirten Urcan, şöyle konuştu: "Çığ bölgesi yukarıdan başlayıp aşağıya yaklaşık 800 metre kadar gidiyor. Genişliğide yaklaşık 15 metre. Burası bir dere yatağı. Kazazedeyi bu çığın altında arıyoruz. 2 bölgede aradık. Buradan sonra 500-550 metre daha var. Şu an aradığımız yerde olduğunu tahmin ediyoruz. Başka ekiplerde arama için hazırlar. Bizden sonra onlarda aramaya katılacak. Hava ve iklim şartları müsade ettiği sürece çalışmamız devam edecek. Kazazedenin yürüyüş batonlarından 2 tanesini, batonların ucundaki simitleri farklı bölgelerde bulduk. Arama çalışmalarımız devam ediyor."Görüntü Dökümü------------------------AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan'ın açıklamasıSÜRE: 01'02" BOYUT: 116 MBHaber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,