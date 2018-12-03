Niğde'de Çığ Düştü 2 Dağcı Kayboldu

Edinilen bilgiye göre zirve tırmanışı esnasında dağcılardan birinin düşmesi sonucu kopan kar kütleleri dağın aşağısına doğru çığa neden oldu ve 2 dağcı mahsur kaldı.

Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu iki kişinin kaza geçirdiği ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilirken AFAD'dan gelen destek talebi üzerine AKUT Niğde ekibi de operasyona katıldı. Kadın dağcı ile kurulan iletişim ardından ona ulaşmak üzere Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter; AKUT Niğde'den 3 kişilik, AFAD'dan 2 kişilik bir kurtarma ekibini bölgeye ulaştırmak üzere destek verdi.

Askeri helikopter ekipleri dağda uygun bir noktada bıraktı. Ekiplerimiz kısa bir süre önce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olan kadın dağcı Hilal İşcan ile fenerle iletişim sağladı. Belirlenen noktaya ulaşmak üzere operasyona devam ediyorlar. Kadın dağcıya ulaşmak için operasyonun yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Hilal İşcan'ın güvenli bölgeye naklinin sağlanması ardından ekiplerimiz çığ altında kaldığından bahsedilen düşen dağcı (Mustafa Kemal Karakoç) için arama-kurtarma çalışmalarına devam edecek.