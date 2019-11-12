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Niğde'de çilek hasadı sürüyor

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kırsal Kalkınma programı kapsamında mayıs ayında başlayıp, kasım ayına kadar hasadı süren organik çilek hasadı Niğde'de devam ediyor.

12.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:09Niğde'de çilek hasadı sürüyor

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kırsal Kalkınma programı kapsamında mayıs ayında başlayıp, kasım ayına kadar hasadı süren organik çilek hasadı 'de devam ediyor.

Niğde'de mayıs ayından kasım ayına kadar 6 ay çilek hasadı yapıldığını belirten Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; "İlimizin avantajlı noktalarından bir tanesi de son turfanda dediğimiz çilek hasadı yapılıyor. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 180 dekar alanda 16 farklı noktada 5'er dekarlık alanlarda çilek projesi uygulandı. Üretim olarak her yıl gelişen bir alan çilek üretimi. Kasım ayında ilimizde çilek hasadı yapılıyor. Bu bütün ürünlerimizde geçerlidir. Fiyat olarak iyi bir pozisyonda devam ediyor. 600 bin TL gibi bir bütçe ayrıldı çilek üretimi için. İlimizin gelişen ve avantajlı ürünlerden biri olacağını tahmin ediyoruz çilek üretiminin.  Çilek üretiminin önümüzdeki yıllarda artırarak devam ettireceğiz. Farklı alanlarda çilek üretimiyle ilgili proje üretiyoruz. Ama biz bunu farklı alanlarda değil de belirli bir noktada toplamayı hedefliyoruz. Yani ilimizin her tarafına yaymak yerine belirli bir bölgeye toplamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl farklı desteklerle devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Baş, "2017- 2018- 2019 yıllarında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kırsal Kalkınma programı kapsamında uyguladığımız çilek projesi ile il genelinde 16 farklı lokasyonda 5'er dekarlık çilek bahçeleri tesis edildi. Projenin yüzde 80'ni KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 20 si ise çiftçi katkısı olarak karşılandı. Bu projemizde KOP İdaresi Başkanlığınca İlimize 600 bin TL ödenek aktarıldı. Merkez Gümüşler kasabamız ile Bor, Çamardı ve Ulukışla ilçeleri köy ve kasabalarımızda toplam 180 dekar çilek bahçesi tesis edildi.



Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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