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Niğde'de Çöp Vakti Uygulaması Başlıyor

Şehir merkezinde oluşan trafik sorununu düzenlemek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak adına Niğde Belediye Başkanlığı çöp vakti uygulamasına geçiş yaptı.

30.07.2019 18:00 Niğde'de Çöp Vakti Uygulaması Başlıyor
Şehir merkezinde oluşan trafik sorununu düzenlemek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak adına Niğde Belediye Başkanlığı çöp vakti uygulamasına geçiş yaptı.

Çöp Vakti Uygulaması 01 Ağustos 2019 tarihinde Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından pilot bölge olarak belirlenen İmam Hatip Meydanı, Bankalar Caddesi ve Medaş Kavşağında başlatılacak olup bölgede ikamet eden ve işletme sahibi vatandaşların uygulamaya dikkat etmeleri istenmekte olup, belirlenen bölgelerde atıkların sabah saat 09: 00 - 09: 30, akşam 20: 00 - 20: 30, gece 00: 00 - 00: 30 saatleri arasında atılması gerektiği belirtildi.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen bölge ve saatler dışında hareket eden kişilere kabahatler kanununun 32. Maddesi gereğince 320 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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