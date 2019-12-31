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Niğde'de dağ keçisi sayısı 1358'e çıktı

NİĞDE'de 2018 yılında 1317 olan dağ keçisi sayısı, 2019 yılında 1358'e yükseldi.

31.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:08 Niğde'de dağ keçisi sayısı 1358'e çıktı

NİĞDE'de 2018 yılında 1317 olan dağ keçisi sayısı, 2019 yılında 1358'e yükseldi.

Çamardı ilçesi Demirkazık Hayatı Geliştirme Sahası'nda 20 kişilik ekip ile 10 bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dağ keçileri ile ilgili envanteri çıkardı. Yapılan sayım sonucunda genç yaban keçisi sayısında artış gözlemlendi. 18 bin 955 dekar alanda yapılan çalışmada, 2018 yılında 1317 olan dağ keçisi sayısınnın 2019 yılında 1358'e çıktığı saptandı. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " 'de etkin koruma ve duyarlı vatandaşlar sayesinde dağ keçisi sayısının her geçen yıl artıyor" ifadelerine yer verildi.

 



Yaban, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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