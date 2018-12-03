Niğde'de Dağcının Kurtarılma Anı

Niğde
'nin Çamardı
ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken üzlerine çığ düşen Kemal Karakoç'u arama çalışmaları sürerken, çığdan kurtulan Hilal İşcan'a ise ulaşıldı. İçcan, kurtarıldığı bölgeden helikopterle alınarak Adana Şehir Hastanesi
'ne götürüldü.
Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile erken arkadaşı Kemal Karakoç saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İçcan kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD
ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya
Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İçcan ile çığ altında kalan Karakoç için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma
Arama ve Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri'ne bir helikopterde havadan destek verdi.
DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan ise, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ayrıca Karakoç ve İşcan'ın arkadaşlarıda arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:18