Haber, Son Dakika, Haberler

Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor

Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyorNİĞDE'de çiftçi Yavuz Ürekli, devlet desteğiyle kurduğu yaklaşık 3 dönümlük serada biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor.

08.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:24
Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor
NİĞDE'de çiftçi Yavuz Ürekli, devlet desteğiyle kurduğu yaklaşık 3 dönümlük serada biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor.
Bor ilçesinde yaşayan Yavuz Ürekli, Konya Ovası Projesi'nden (KOP) yaklaşık 200 bin liralık destek alarak, 3 dönümlük alana 5 bölüm halinde sera kurdu. Koronavirüs sürecinde de üretime devam eden Ürekli, seralarda biber, salatalık, domates gibi ürünler yetiştiriyor. Ürekli, yaklaşık 6 yıldır tünel şeklindeki küçük seralarda üretim yaparken devlet desteğiyle yüksek seralar kurduğunu belirterek, "Yüksek sera bizim için avantaj. Devletimizin sağladığı katkıdan, destekten dolayı mutluyum. Bizde şu an 'dur' yok, mahsulümüzü yetiştiriyoruz" dedi.
Ürekli'yi ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da koronavirüse rağmen üretimin aksamadan devam ettiğini vurguladı. Bu sürecin sonunda üretimin devam etmesiyle ülke olarak kazançlı çıkılacağına işaret eden Baş, şunları söyledi:
"İlimizde üretim, kesintisiz her alanda devam ediyor. Niğde'de seracılığın gelişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yıl uygulayacağımız projelerde topraksız ve modern tarım yapılacak seralar kurmayı planlıyoruz. Topraksız tarımda 500 metrekarelik alanı, 5-6 katta üretim yaparsanız 3 dekara çıkarmış oluyoruz. Özellikle Bor ilçesinde seracılığı geliştirmeyi düşünüyoruz." Niğde’de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya Ovası Projesi, Niğde, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Pakistan’da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti’nin oyu arttı, CHP’nin oyu ise azaldı Haber
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Haberler››Güncel››Niğde'de devlet desteğiyle kurduğu serada üretimi sürdürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:10: Afrika ülkesi Cibuti IMF'den borç alacak - Haber 01:06: Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü Yolu yeniden ulaşıma açıldı - Haber 01:04: Sakarya'da suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber 01:03: Eskişehir'de 5'inci kez sokağa çıkma kısıtlaması - Haber 01:02: Bursa'da yeniden sessizlik başladı - Haber 00:10: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti - Haber 00:08: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber 22:48: Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler