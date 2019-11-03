Niğde'de doğal yürüyüş parkuru açıldı

Niğde'de kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla düzenlemeler yapılan 2 bin 175 metrelik doğa yürüyüş parkuru açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen merkeze bağlı Yeşilburç Köyü ile Paşa Bağları arasında yer alan Uzandı Vadisi'nde bulunan yürüyüş parkuru için açılış gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve doğaseverler katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yürüyüş parkurunun 3 etaptan oluştuğunu tüm etapların tamamlanmasının ardından 12 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en güzel doğal parkurlarından biri olacağını söyledi. Vali Şimşek, Önümüzdeki yıllarda diğer parkurları da açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Amacımız marka kent projesi kapsamında doğal ve tarihi güzelliklerimizi ortaya çıkarıp, Yeşilbuç Köyü'nü tanıtmak, köyümüzü turistlik bir yer haline getirmek, turizmle buluşturmak ve bununla birlikte marka kent haline gelmektir dedi.

Açılışın ardından katılımcılar, 2 bin 175 metre yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA