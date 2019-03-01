Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kaynak: AA

- Adliye binasından görüntülerZanlıların adliyeye getirilmesi Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Konya'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilenlere yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekipler, Niğde'de düzenledikleri operasyonda K.T. ve D.İ'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.