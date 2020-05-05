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Niğde'de drone ile koronavirüs denetlemesi

Niğde'de drone ile koronavirüs denetlemesiNİĞDE'de, dronla havadan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik uygulama yapıldı.

05.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:10
Niğde'de drone ile koronavirüs denetlemesi
NİĞDE'de, dronla havadan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik uygulama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dronla havadan uygulama gerçekleştirdi. Sosyal mesafe ve diğer tedbirlere uymayanları dronla tespit eden ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, koronavirüs tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini ancak havaların ısınmasıyla insanların dışarıya çıkma isteğinin arttığını söyledi. Vatandaşları yetkili kurum ve kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda kurallara uymaya davet eden Cebeloğlu, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızın bir süre daha yetkili makamların açıklamalarını dikkatle takip etmeleri ve belirtilen hususlara riayet etmeleri daha sağlıklı bir gelecek için çok önemli. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için 7 gün 24 saat bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Umuma açık yerlerde, sosyal mesafe, maske ve benzeri tüm hususlarda vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bugün de dronla kent merkezini havadan kontrol ederek yerdeki ekiplere de bilgi vererek aksaklıklara anında çözüm üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlarımız genel itibariyle kurallara uyuyor ancak biraz daha kurallara dikkat etmelerini istirham ediyoruz." Niğde’de drone ile koronavirüs denetlemesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Niğde, Güncel, Haber

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