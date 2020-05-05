Haber, Son Dakika, Haberler

Niğde'de 'Drone' ile sosyal mesafe denetimi

Niğde'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında drone ile havadan sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Niğde'de 'Drone' ile sosyal mesafe denetimi
05.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:51
Niğde'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında drone ile havadan sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması gereken vatandaşlara yönelik drone ile havadan uygulama gerçekleştirdi. Sosyal mesafeye ve diğer tedbirlere uymayanları drone ile tespit eden ekipler, vatandaşları kurallara uymayanları konusunda uyardı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini ancak, havaların ısınmasıyla insanların dışarıya çıkma isteğinin arttığını söyledi.

Vatandaşları yetkili kurum ve kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda kurallara uymaya davet eden Cebeloğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bir süre daha yetkili makamların açıklamalarını dikkatle takip etmeleri ve belirtilen hususlara riayet etmeleri daha sağlıklı bir gelecek için çok önemli. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için 7/24 saat bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Umuma açık yerlerde, sosyal mesafe, maske ve benzeri tüm hususlarda vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bugün de drone ile kent merkezini havadan kontrol ederek yerdeki ekiplere de bilgi vererek aksaklıklara anında çözüm üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlarımız genel itibariyle kurallara uyuyor ancak biraz daha kurallara dikkat etmelerini istirham ediyoruz." - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Haberler››Güncel››Niğde'de 'Drone' ile sosyal mesafe denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 22:44: Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber