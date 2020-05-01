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Niğde'de eczaneden bıçakla soygun yapan zanlı yakalandı

Niğde'de elinde bıçakla girdiği eczaneden para çalan zanlı gözaltına alındı.

01.05.2020 02:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 02:30
Niğde'de elinde bıçakla girdiği eczaneden para çalan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, elinde bıçak olan zanlı, Bor ilçesi TOKİ konutlarındaki eczaneye gelerek kasadaki parayı istedi.
Eczacı Behice Özay'ın kasada bulunan 150 lirayı vermesiyle soyguncu yürüyerek eczaneden ayrıldı.
Eczacının durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Soyguncunun D.Y. (22) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı aynı bölgede yaya olarak kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olay anı ise eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, zanlının elindeki bıçakla eczaneye girmesi ve parayı aldıktan sonra yürüyerek ayrılması yansıdı.
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, olayı kınayarak, "Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Özözay Eczanesi sahibi Eczacı Behice Özay'a yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı. Niğde’de eczaneden bıçakla soygun yapan zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

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