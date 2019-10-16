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Niğde'de eski askeri okul öğrencilerine FETÖ operasyonu

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli yakalandı.

16.10.2019 15:10Niğde'de eski askeri okul öğrencilerine FETÖ operasyonu
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Niğde merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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