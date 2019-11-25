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Niğde'de et üretim tesisleri denetlendi

Niğde'de et üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı.

25.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:42Niğde'de et üretim tesisleri denetlendi
'de et üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Niğde Organize Sanayi Bölgesinde et üretimi ve satışı yapılan tesislerde denetim yaptı.
İl Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin 81 il müdürlüğü ve illere bağlı yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde çalışan kontrol görevlilerince yürütüldüğünü söyledi.
Denetim seferberliğinin bugün itibariyle başladığını belirten Baş, şunları kaydetti:
"Niğde'de faaliyet gösteren et ve et ürünleri imal eden iş yerleri denetimi yapılmaya başlandı. Denetimlerde işletmelerin asgari teknik hijyen şartlarına uyup uymadıkları, kullanılan etlerin raporları, muhafaza şartları ve istihdamı zorunlu personelleri denetleniyor. Tüketicilerimiz bir işletmede problemle karşılaştıklarında Alo 174 gıda hattına bildirdikleri taktirde 15 gün içerisinde gerekli denetimler yapılıp şikayet sahibine geri dönüş yapılmaktadır. Tüketicilerin sağlıklı ürün yiyebilmesi için üretim ve ürünün satışına kadar tüm aşamalar uzman kontrol görevlilerimizce takip ve denetimi yapılmaktadır."

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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