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Niğde'de fasulye hasadı başladı

TÜRKİYE'de fasulye üretiminde 3'üncü sırada olan Niğde'de hasat başladı.

16.08.2019 12:37 Niğde'de fasulye hasadı başladı


TÜRKİYE'de fasulye üretiminde 3'üncü sırada olan Niğde'de hasat başladı.
Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde'de yaklaşık 95 bin 790 dekar alanda fasulye ekimi yapılırken 34 bin 227 ton rekolte beklendiğini söyledi. Bu sene fasulye ekili alanının geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 arttığını belirten Baş, ürün fiyatı ve dekara elde edilen karın buğdaya göre daha fazla olması nedeniyle fasulyenin çiftçiler tarafından kabul gördüğünü kaydetti. Gerek verimi gerekse de fiyatı nedeniyle fasulyenin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Baş, "TÜİK verilerine göre geçen sene Niğde üretimde 3'üncü sırada yer aldı. Bu yıl da 2 ya da 3. sırada olmasını bekliyoruz. Çiftçilerimiz ve hem fiyatı hem de dekara elde edilen karın buğdaya göre daha fazla olması nedeniyle tercihini fasulyeden yana kullandı. Geçen yıl 80 bin 920 dekarlık alanda fasulye hasadının yapıldığı Niğde'de, bu yıl 95 bin 790 dekarlık bir alanda ekim yapıldı. Hasat başladı ve yaklaşık 34 bin 227 ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

- Niğde

Niğde, Ekonomi

Kaynak: DHA

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