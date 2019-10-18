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Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.

18.10.2019 13:40Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklandı. Diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkez ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen eski asker okul öğrencisi 10 kişiyi gözaltına almıştı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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