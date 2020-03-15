Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
NİĞDE'de FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
15.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:39
NİĞDE'de FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında özel bir firmada bilgisayar işletmeni olarak çalışan M.E.A 'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti. M.E.A'nın evinde yapılan aramada ise bir laptop bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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