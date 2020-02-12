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Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.

12.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:52Niğde'de FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan B.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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