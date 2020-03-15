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Niğde'de FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

15.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:52
Niğde'de FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Niğde 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti.
Özel bir firmada çalışan M.E.A. gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Niğde, Güncel

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