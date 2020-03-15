Niğde'de FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
15.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:52
Niğde 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti.
Özel bir firmada çalışan M.E.A. gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti.
Özel bir firmada çalışan M.E.A. gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti