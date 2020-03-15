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Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, yakalandı.

15.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:22
Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı
Niğde 'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. ile "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

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