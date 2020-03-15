Niğde'de firari 2 hükümlü yakalandı
Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, yakalandı.
15.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:22
Niğde 'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. ile "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. ile "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
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