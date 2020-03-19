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Niğde'de firari hükümlü yakalandı

Niğde'de, hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

19.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:34
Niğde'de firari hükümlü yakalandı
Niğde 'de, hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çiftlik Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen B.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.
B.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Çiftlik, Niğde, Güncel

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