Niğde'de firari hükümlü yakalandı
Niğde'de, hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
19.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:34
Niğde 'de, hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çiftlik Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen B.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.
B.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çiftlik Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen B.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.
B.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA