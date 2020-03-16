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Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek

NİĞDE Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, fırıncılar arasında çıkan rekabet sonrası 1 lira 25 kuruştan 70 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatlarıyla ilgili esnafla görüştü.

16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Niğde'de fırıncılar arasındaki rekabet sona erecek

NİĞDE Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, fırıncılar arasında çıkan rekabet sonrası 1 lira 25 kuruştan 70 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatlarıyla ilgili esnafla görüştü. Başkan Murat Yenil, Nisan ayı itibariyle ekmeğin yeniden 1 lira 25 kuruştan satılacağını duyurdu.

Niğde 'de, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 1 lira 25 kuruştan satılan ekmek, 70 kuruşa kadar düştü. Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, esnafın un, odun ve maya alamayacak duruma geldiğini söyledi. Yenil, oda olarak kentteki tüm fırıncılarla birebir görüşerek ekmekte yapılan rekabetin sona ermesi üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Tüketici ucuz ekmek yerken fırıncıların zor günler geçirip zararına çalıştığını vurgulayan Yenel, "Ekmekte yaşanan rekabet fırıncılarımızı zor duruma sokmuştur. Tüketicilerimiz ekmeği ucuz yerken girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle fırıncı esnafımız zarar etmektedir. Bu rekabeti sona erdirmek için biz fırıncılar odası olarak esnafımızla tek tek görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Ekmekteki rekabetin Nisan ayının ilk haftası sona ermesini bekliyoruz. Fiyatlar yine eski fiyatına çıkacaktır" diye konuştu.

Ekmeklerde gramaj eksiği olmadığı gibi devamlı denetimlerin yapıldığını ifade eden Yenel, "İlimizde faaliyet gösteren fırıncı esnafımızın yapmış olduğu ekmeklerde gramaj eksiği yoktur. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sıkça denetimler yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gramajı düşük gördüğü ekmeği nereden aldıysa bakkaldan veya marketten hangi fırından getirildiğini öğrenip, şikayet edebilir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Niğde, Güncel

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