Niğde'de 'Hacamatçı' Baskını

NİĞDE Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ruhsatsız şekilde hacamat uygulaması yapıldığı belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, hekim olmadıkları halde hacamat işlemi yaptıkları belirlenen 8 adrese polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 kişi gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda hacamat yapılırken kullanıldığı belirlenen 1790 adet malzemeye el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Niğde
Cumhuriyet Başsavcılığı,Emniyet Müdürlüğü,Niğde