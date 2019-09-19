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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

19.09.2019 22:37

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı halk otobüsünü güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Atakan D. yönetimindeki 51 H 0028 plakalı özel halk otobüsü, Niğde-Bor kara yolu Çevreyol Kavşağı'nda Gökdeniz Barış E. kontrolündeki 38 RT 402 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsündeki yolculardan Leyla Ü., otomobildeki Cumali K. ve Rahim O., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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