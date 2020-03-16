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Niğde'de "Halkla Buluşma Günleri" yapılmayacak

Niğde'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

16.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:42
Niğde'de
Niğde 'de her hafta çarşamba günleri yapılan "Halkla Buluşma Günleri" koronavirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.
Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında, her hafta çarşamba günleri 09.00 -11.00 saatleri arasında yapılan "Halkla Buluşma Günleri"nin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Niğde, Güncel

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