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Niğde'de hamsi şenliği

Niğde'de düzenlenen hamsi şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

29.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:36 Niğde'de hamsi şenliği
'de düzenlenen hamsi şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kent Ormanı'nda Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu ile hamsi şenliği düzenlendi. Bu yıl 7'incisi düzenlenen şenliğe kentteki Karadenizliler ve Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi. 1 ton hamsinin pişirilerek ikram edildiği şenlikte hamsi yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Şenliğe gelenler kemençe eşliğinde horon da tepti.

Şenlikte konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bu tür şenliklerin kaynaşmak ve gelecek nesillere kültürü aktarmak adına önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Şimşek, "İlimizde böyle bir etkinliğin olması son derece memnuniyet vericidir. Bu sayede ilimizde yaşayan vatandaşlarımız hem farklı bir kültürle tanışıyorlar hem farklı bir renk görüyorlar. Farklı bir lezzetin tadına bakma şansı elde ediyorlar. İnsanlarımız arasında birlik ve beraberlik duyguları, dostluk ve kardeşlik duyguları daha da gelişiyor. Kültürümüzü yaşatma noktasında da, bizden sonraki nesillere aktarma noktasında da bu tür etkinliklerin çok büyük faydası vardır" şeklinde konuştu.

Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler ise, geleneksel hamsi şenliğinin 7'incisini düzenlediklerini belirterek, "Toplumda genel olarak Karadenizliler güzel Niğdeli insanlar arasında kaynaşmayı sağlamak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak, burada bir günde olsa Karadeniz esintilerini medeniyetlerin yaşatıldığı Niğde'ye aktarmak bizlerin en büyük amacıdır" dedi. - NİĞDE

Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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