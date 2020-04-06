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Niğde'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan Afganistan uyruklu bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.

06.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:31
Niğde'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı
Niğde 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan Afganistan uyruklu bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tutulan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi, hastaneden izinsiz ayrıldı.
Hastane yöneticilerin haber vermesi üzerine araştırma yapan polis, şüphelinin Dr. Sami Yağız Caddesi Deniz Sokak'ta olduğunu belirledi.
Belirtilen adrese giden ekipler, dezenfekte edip maske ve eldiven taktıkları şüpheliyi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Öten yandan ekipler, şüphelinin yakanlandığı sokağı ve o sırada oradan geçenleri de dezenfekte etti.
Olayı cep telefonuyla kaydeden taksici Halil İbrahim Koçak, şüpheliye kimsenin yaklaştırılmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Polis, Niğde, Güncel
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