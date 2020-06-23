Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın

Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangınAli KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman ve kuru yonca bulunan deposunda yangın çıktı.

23.06.2020 02:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:20
Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın
Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman ve kuru yonca bulunan deposunda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
Yangın, gece saatlerinde Bayat köyü yakınlarındaki 5 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğin depo kısmında çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören çiftlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiya ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hayvanlar yangın böygesinden uzaktaki bir noktaya taşınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yangının devam ettiği depoda, yaklaşık 4 milyon lira değerinde saman ve kuru yonca bulunduğu belirtildi. Niğde’de hayvan çiftliği deposunda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Altunhisar, Niğde, DHA, Güncel, Haber

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