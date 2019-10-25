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Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

Niğde'de Türk Telekom'un ait 9 dolaptan 52 akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.10.2019 11:36Niğde'de hırsızlık iddiası: 2 gözaltı
Niğde'de Türk Telekom'un ait 9 dolaptan 52 akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Türk Telekom Niğde Şube Müdürü Işık Öztürk, Türk Telekom'a ait sahadaki 9 dolaptan 52 akünün çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin 06 AAB 295 plaka araçla kente gelerek, olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüpheli U.A. ve S.S'nin Adana'da ikamet ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.
Niğde'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan şüphelilerin Hatay ve Kayseri'de de Türk Telekom'a ait dolaplardan akü çaldığı öğrenildi.

Türk Telekom, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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