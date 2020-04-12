Niğde'de hırsızlık zanlısı 5 şüpheli tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde eski devlet hastanesi ve bir inşaattan hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı.
12.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:12
Niğde 'nin Bor ilçesinde eski devlet hastanesi ve bir inşaattan hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı.
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski devlet hastanesi ve bir inşaattan hırsızlık yapan 5 kişiyi kaçarken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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