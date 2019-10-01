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Niğde'de hizmete giren spor salonu bir ay ücretsiz

Niğde Belediyesi tarafından Efendibey Mahallesi'nde yaptırılan spor salonu tanıtım için bir ay ücretsiz hizmet verecek.

01.10.2019 13:20Niğde'de hizmete giren spor salonu bir ay ücretsiz
Niğde Belediyesi tarafından Efendibey Mahallesi'nde yaptırılan spor salonu tanıtım için bir ay ücretsiz hizmet verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki günlerde açılışı yapılan kompleksteki spor salonundan 1 Ekim-1 Kasım tarihlerinde erkekler salı, perşembe, cumartesi günleri 09.00-21: 00, pazar günleri ise saat 16.00-20.00 arasında ücretsiz spor yapabilecek.
Kadınlar ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.00-21: 00, pazar günleri 12.00-15-30 saatleri arasında spor salonunu kullanabilecekler.
Ücretsiz hizmet süresi dolduğunda, vatandaşlar, aylık 12 seans için 60 lira ödeyerek spor salonundan faydalanmaya devam edecekler. Ayrıca Niğde Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzunu da kullanmak isteyen vatandaşlar, her iki spora da kayıt yaptırırlarsa 8 seans yüzme, 12 seans fitness için 100 lira ödeyecek.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tesisin ücretsiz kullanımının bölgenin tanıtımı ve spora teşvik etmek açısından faydalı olacağını belirtti.

Niğde Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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