Niğde'de Horoz Dövüştürenlere Baskın

Niğde
'de horoz dövüştürdüğü iddia edilen bir derneğe baskın düzenleyen polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.
Niğde'de faaliyet gösteren bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Bakında polis, dernek içinde horoz dövüşü amacıyla gizli bir bölüm ve arena ile tribün oluşturulduğunu belirledi. Horozlar dövüşürken suçüstü yapan polis, dernek sorumlusu Y.T. ile 33 kişiyi gözaltına aldı. - NİĞDE
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, 3. Sayfa
Kaynak: İHA