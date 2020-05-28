Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor

Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyorNİĞDE Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yarın Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve ibadet yapılacak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

28.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:55
Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor
NİĞDE Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında yarın Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve ibadet yapılacak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. İl Müftülüğü tarafından belirlenen cami, kapalı pazar ve belediye arkası açık otoparkta kılınacak Cuma namazında vatandaşların rahat ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belediye çalışanları camileri ve diğer alanları tek tek dolaşarak temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Camilerde 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. 29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi ve ibadet yapılacak alanları yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Namaz kılınacak alanlarda belediye ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır." dedi. Niğde’de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Merkez Bankası’nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul’un çamurundan da korona çıktı Haber
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Haberler››Güncel››Niğde'de ibadete açılacak olan camiler dezenfekte ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Malatya'da camiler dezenfekte edildi - Haber 14:55: AK Partili Muçay, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'yı istifaya davet etti - Haber 14:54: Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı arttı - Haber 14:54: 359 ailenin su faturası ödendi - Haber 14:53: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak - Haber 14:21: Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım - Magazin 13:52: Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 11:50: Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı - Haber 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi