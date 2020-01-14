Haberler » Güncel » Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haber

Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14.01.2020 06:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:06Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'nin ilçesinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.
Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
"Yangın kapıda çıktığı için dışarı çıkamamışlar"
Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.
Yangının çıktığı andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini anlatan Şahin, "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine de Şahin, "Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. Yangın kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış. Barbekü herhalde, akşam yemeğinde kullanılmış. İlk bilgilerimiz bu yönde. İlgili arkadaşların raporu doğrultusunda kesinleşir." ifadelerini kullandı.

Ulukışla, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:05  İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı - Haber
08:04  İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı - Haber
07:59  FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması soruşturmasında 176 gözaltı kararı - Haber
07:53  Balkonda intihar - Haber
07:51  İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
14.01.2020 08:09:56