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Niğde'de iş arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Niğde'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

21.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:00Niğde'de iş arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde çalıştığı restoranda tartıştığı iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) bıçakla öldüren, Emine K. (23), Adem Y. (41), Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaralayan M.Ş'nin (38), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Mestan Tekin'in cenazesi ise Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde dün gece bir restoranda çalışan M.Ş. ile iş arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönen olayda, M.Ş, eline aldığı bıçakla iş arkadaşları Emine K, Adem Y. ve Mestan Tekin ile müşteri Haluk Ç. ve Yücel M'yi yaralamıştı.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mestan Tekin, hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan şüpheli, Selçuk Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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