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Niğde'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimine 4 gözaltı

NİĞDE'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılıp, stoklanan iş yerine düzenlenen operasyonda; 6 bin 500 sedye örtüsü ve tulum dikimi için hazırlanan 238 parça ele geçirildi.

26.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:42
Niğde'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimine 4 gözaltı

NİĞDE'de, izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılıp, stoklanan iş yerine düzenlenen operasyonda; 6 bin 500 sedye örtüsü ve tulum dikimi için hazırlanan 238 parça ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz olarak tıbbi malzeme üretimi yapılarak, stoklanan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Merkez İlhanlı Mahallesi'nde ruhsatsız iş yerine, bu kapsamda operasyon düzenlendi. İzinsiz tıbbi malzeme üretimi yapıldığı belirlenirken, 6 bin 500 sedye örtüsü ve tulum dikimi için hazırlanan 238 parça ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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