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Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 942 lira ceza kesildi

Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 10 bin 942 lira para cezası uygulandı.

15.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:30
Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 942 lira ceza kesildi
Niğde 'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 10 bin 942 lira para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Bozköy-Gösterli Devlet Avlağında av koruma kontrolleri sırasında 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten10 bin 942 lira para cezası kesildi.
Aramada, ele geçirilen 6 kınalı kekliğe el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bozköy, Niğde, Güncel
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