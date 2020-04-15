Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 942 lira ceza kesildi
Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 10 bin 942 lira para cezası uygulandı.
15.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:30
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Bozköy-Gösterli Devlet Avlağında av koruma kontrolleri sırasında 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten10 bin 942 lira para cezası kesildi.
Aramada, ele geçirilen 6 kınalı kekliğe el konuldu.
Kaynak: AA