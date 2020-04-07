Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 918 lira ceza kesildi
Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.
07.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:40
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Ulukışla ilçesi Horoz Devlet Avlağında av koruma kontrolleri sırasında 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.
Aramada, ele geçirilen av tüfeğine el konularak Çiftehan İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Kaynak: AA