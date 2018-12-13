Niğde'de Kaçak İçki Operasyonu

Niğde
'de bir bağevine düzenlenen operasyonda, 900 litre şarap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararıyla merkez Yeşilburç köyündeki bir bağevine operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptıkları aramada, 900 litre fermantasyona bırakılmış şarap, 27 litre rakı ve alkol üretiminde kullanılan iki adet "imbik" adı verilen malzeme buldu.
Şüpheli B. A. B. hakkında soruşturma başlatıldı.
Niğde
13 Aralık 2018 Perşembe 16:45