Niğde'de Kaçak İçki Operasyonu

Niğde
'de düzenlenen operasyonda 940 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, fıçı içinde 500 litre fermente şarap, 210 litre viski, 8 litre rakı, 222 litre etil alkol, rakı yapımında kullanılan düdüklü tencere, damıtımda kullanılan maya, şırınga, ölçüm aparatları, 6 kilogram kuru üzüm, 3'ü şarap dolu 13 şişe ele geçirdi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Niğde
14 Aralık 2018 Cuma 16:29