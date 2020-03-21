Niğde'de kaldırımdaki tabut polisi harekete geçirdi
Niğde'de kaldırıma bırakılan tabut kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
21.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:02
Niğde 'de kaldırıma bırakılan tabut kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde kaldırımda tabut görenler, polise haber verdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada, Almanya 'da ölen kişinin naaşının getirildiği tabutun, cenaze nakil aracına sığmayınca daha sonra alınmak üzere kaldırıma bırakıldığını belirledi.
Ekiplerin haber vermesiyle tabut bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan, ölen kişiye yapılan koronavirüs testinde olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.
Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde kaldırımda tabut görenler, polise haber verdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada, Almanya 'da ölen kişinin naaşının getirildiği tabutun, cenaze nakil aracına sığmayınca daha sonra alınmak üzere kaldırıma bırakıldığını belirledi.
Ekiplerin haber vermesiyle tabut bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan, ölen kişiye yapılan koronavirüs testinde olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA