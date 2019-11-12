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Niğde'de Kamu-Sen üyelerinden 2020 Yılı Bütçesi'ne tepki

Türkiye Kamu-Sen Niğde Şubesi üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 2020 Yılı Bütçesi'ne tepki gösterdi.

12.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04Niğde'de Kamu-Sen üyelerinden 2020 Yılı Bütçesi'ne tepki
Kamu-Sen Şubesi üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 2020 Yılı Bütçesi'ne tepki gösterdi.
Niğde Ömer Halisdemir Meydanında toplanan üyeler adına konuşan Türkiye Kamu-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, bütçenin memur bütçesi olmadığını savundu.
Gelecek sene için memur ve emekli maaşlarına yüzde 4+4 zam yapılması kararlaştırıldığını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:
"Milli gelirdeki artıştan dargelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor. Memurun, emeklinin pastaya eklediği pay büyüdü ama pastadan aldığı pay küçüldü. Bütün yatırım araçları karşısında alım gücümüz düşüyor. Bu durumu Türkiye Kamu-Sen olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bu bütçeye karşı olduğumuzu her yerde dile getiriyoruz. Tasarıya memur ve emekli maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklenmek zorundadır."

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Kaynak: AA

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