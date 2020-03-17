Niğde'de kar yağışı
Niğde'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
17.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:35
Niğde 'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Niğde'de dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, buzlanmaya neden oldu.
Olumsuz hava şartlarını nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Niğde'de dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, buzlanmaya neden oldu.
Olumsuz hava şartlarını nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Niğde'de kar yağışı
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