Niğde'de Kar Yağışı Etkili Oldu

NİĞDE'de sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra artan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Niğde
genelinde başlayan kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı. Niğde şehir merkezinde gece yağmur olarak başlayan yağış, sabah saatlerinde kar yağışına döndü.
Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalığı 40 santimetreye kadar çıktı. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri kar yağışına karşı uyardı.
- Niğde
Sabah,Niğde
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:59