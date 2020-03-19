Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
19.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:49
Niğde 'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
Niğde Belediyesi, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE
Niğde Belediyesi, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel