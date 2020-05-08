Haber, Son Dakika, Haberler

Niğde'de karantina süresi dolan 415 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek Niğde'deki yurtta karantinaya alınan 415 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Niğde'de karantina süresi dolan 415 kişi evlerine gönderiliyor
08.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek Niğde'deki yurtta karantinaya alınan 415 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 24 Nisan'da Azerbaycan ve Danimarka'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. ve 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurtlarına yerleştirilen 415 Türk vatandaşının karantina süresi doldu.

Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderiliyor.
Cibuti ve Somali'den 26 Nisan'da getirilen 84 Türk vatandaşının yurtlardaki karantina süresi ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Danimarka, Niğde, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Haber
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››Niğde'de karantina süresi dolan 415 kişi evlerine gönderiliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Muhtar, tartıştığı kişiyi öldürdü - Haber 14:32: Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı - Haber 14:32: Banka önlerinde sosyal mesafe uyarıları - Haber 14:32: Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu - Haber 14:32: Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı - Haber 13:11: Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı - Haber 13:04: Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu - Haberler 13:03: Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti - Haber 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler 14:18: Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi - Magazin